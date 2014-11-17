Россияне будут финансировать только те боевые отряды, которые воюют - активист

Как сообщил на своей странице в Фейсбук луганский активист Дмитрий Снегирев, об этом стало известно на совещании в Красном Луче Луганской области, которое прошло при участии руководства боевиков и их российских "кураторов".

"Атаман из Красного Луча Косогор объявил, что местные торговцы обязаны делиться товаром с представителями ополчения и мирным населением. Иначе, по его словам, товар просто отбирать. Выступая по ТВ, атаман выразил недовольство тем, что ополченцы, "которые защищают этот край, даже пачку чая бесплатно не могут выпросить", - отметил активист

По его словам, на территориях, подконтрольных "ополчению", в ближайшее время можно ожидать всплеск мародерства и ограблений.

Читайте такжеРоссия продолжает поставлять вооружение и живую силу боевикам на Донбассе - СНБО

"С целью недопущения мародерства в "ЛНВ", кураторы-россияне предложили руководителям боевиков создать военную жандармерию, которая будет следить за тем, чтобы на подконтрольных им территориях члены НОФ придерживались дисциплины. В "ДНР" такая жандармерия уже создана - ею командует боевик по кличке "Нос". Среди местных боевиков началась усиленная мобилизация, отряды двигаются в сторону Снежного Донецкой области", - добавил Снегирев.