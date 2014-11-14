Кабмин утвердил перечень неподконтрольных Украине населенных пунктов
16:26, 14 ноября 2014Политика
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Кабинет министров утвердил перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия.
REUTERS
Соответствующее распоряжение от 7 ноября № 1085-р опубликовано на правительственном портале.
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Согласно распоряжению, в перечень вошли Донецк, Горловка, Енакиево, Макеевка, Харцызск, Луганск, Алчевск, Антрацит, Красный Луч, Ровеньки, Свердловск, Стаханов и Первомайск.
Министерство внутренних дел и СБУ по представлению Антитеррористического центра при СБУ ежемесячно должны вносить в установленном порядке на рассмотрение Кабинета министров предложения по внесению изменений в перечень, утвержденный этим распоряжением.
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