​Кабмин утвердил перечень неподконтрольных Украине населенных пунктов

Соответствующее распоряжение от 7 ноября № 1085-р опубликовано на правительственном портале.

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Согласно распоряжению, в перечень вошли Донецк, Горловка, Енакиево, Макеевка, Харцызск, Луганск, Алчевск, Антрацит, Красный Луч, Ровеньки, Свердловск, Стаханов и Первомайск.

Министерство внутренних дел и СБУ по представлению Антитеррористического центра при СБУ ежемесячно должны вносить в установленном порядке на рассмотрение Кабинета министров предложения по внесению изменений в перечень, утвержденный этим распоряжением.