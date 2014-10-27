Боевики обещают силам АТО "тяжелый понедельник": на Донбасс вошли колонны техники РФ

Техника двигалась в разных направлениях, передает "Информатор".

Около часа ночи, по трассе М04 со стороны посёлка Изварино через Уралокавказ прошло около 20 танков. В 6 утра через Антрацит по ростовской трассе М 50 в направлении Красного Луча проследовали 60 КамАЗов на жёстком сцеплении с прикреплёнными артиллерийскими орудиями, несколько БТРов и БМП.

Читайте такжеБоевики обстреляли позиции сил АТО вблизи Никишино, Дебальцево и донецкого аэропортаПримерно через 4 часа, около 10 утра в районе г. Торез на трассе Н21 был отмечен проход колонны. В ней — примерно 100 КамАЗов, а также — несколько машин с радиолокационной связью.

Как сообщил источник, приближённый к боевикам, они обещают бойцам ВСУ «тяжёлый понедельник» по всем направлениям фронта.