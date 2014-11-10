Чемпионка мира по акробатическому рок-н-роллу погибла в ДТП с участием военного БТР на Харьковщине

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета.

Управление по вопросам физкультуры и спорта горсовета и Харьковская городская федерация акробатического рок-н-ролла выразили соболезнования родным и близким Пановой, которая погибла в автокатастрофе вместе с отцом.

Читайте такжеВ Украине в этом году в ДТП погибли более 3,6 тысяч человекКак сообщал УНИАН, авария произошла 9 ноября на автодороге Киев-Харьков-Довжанский. 43-летний водитель автомобиля «Opel Kadett», отец чемпионки, Анатолий Панов, двигаясь со стороны Харькова в направлении Киева, по неизвестным причинам не справился с управлением и столкнулся с БТР, который стоял на обочине. В результате аварии 15-летняя Панова и ее отец погибли от полученных телесных повреждений.

Справка УНИАН. Виктория Панова - чемпионка Харькова и области, чемпионка Украины, неоднократный призер чемпионатов Европы и мира, вице-чемпион Европы, обладатель Кубка мира, чемпионка мира по акробатическому рок-н-роллу, мастер спорта Украины, неоднократная чемпионка Украины и мира по современным танцам.