Мороз указал, кто именно отдал приказ о травле Цушко

Социалистическая партия заявляет, то бывший министр внутренних дел Василий ЦУШКО находится в Украине, скрываться от следствия ему нет никакой необходимости.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Соцпартии.

По данным СПУ, экс-глава МВД продолжает курс лечения, после чего намерен приступить к работе.

Как заявляет СПУ, «сегодня объектом травли и шельмования стал экс-министр МВД Василий Цушко: Генпрокуратура пригрозила арестовать его, в случае, если Василий Петрович (ЦУШКО – УНИАН) будет «скрываться» от следствия. Однако уголовное дело против бывшего министра не возбуждено: 20 июня Печерский районный суд Киева отменил постановление бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора Виктора ШЕМЧУКА о возбуждении уголовного дела против ЦУШКО за превышение служебных полномочий.

По мнению СПУ, «все угрозы ГПУ арестовать ЦУШКО следует расценивать, как попытки запугать социалистов, оказывая противоправное давление на бывших членов правительства ЯНУКОВИЧА». СПУ также отмечает, что «В.ЦУШКО нечего и некого бояться: 24 мая 2007 года при штурме Генпрокуратуры министр МВД действовал исключительно в рамках закона и Конституции. Он выполнял свой долг - руководителя правоохранительных структур и гражданина Украины. Именно он своими решительными действиями не допустил силового противостояния, которое спланировал Секретариат Президента (СП). Ответственная государственническая позиция Василия ЦУШКО помешала ЮЩЕНКО и его команде организовать силовой захват власти, установив в Украине режим диктатуры еще год назад».

Также по мнению СПУ, «угрозы в адрес В.ЦУШКО подтверждают: это дело, как и дело РУДЬКОВСКОГО, инициировано лично президентом и используется для политического прессинга Соцпартии». «Как и в случае с экс-министром транспорта Н.РУДЬКОВСКИМ, следствие и ГПУ не принимают во внимание очевидные факты: незаконно обвиняя одних в не совершаемых преступлениях, при этом не хотят видеть и помнить, как неизвестные вооруженные люди в гражданской одежде пытались захватить здание Генеральной прокуратуры. Все это свидетельствует о сфабрикованном характере дел против представителей СПУ, полном правовом беспределе, превращении Украины в полицейское государство, где с инакомыслящими расправляются с помощью СБУ или Генпрокуратуры», – заявляет СПУ.

«Многолетний опыт работы в оппозиции, поддержка большинства избирателей, понимающих, что расправы с политиками закончатся террором над гражданами, позволяют социалистам уверенно вести свою борьбу с «оранжевым режимом»», - говорится в заявлении Соцпартии.

Как сообщал УНИАН, 29 февраля на пресс-конференции Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что бывший министр внутренних дел В.ЦУШКО не являясь на допросы, затягивает расследование уголовного дела о захвате здания Генпрокуратуры в мае прошлого года. «В определенной мере (расследование уголовного дела – УНИАН) осложняет то, что ЦУШКО не является на допросы, мы не можем его разыскать», – сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Генпрокурор отметил, что В.ЦУШКО лишь один раз был на допросе в качестве свидетеля. Позже ему были направлены повестка и три предписания о принудительной доставке свидетеля. В то же время А.МЕДВЕДЬКО не исключил, что в случае дальнейшего игнорирования В.ЦУШКО вызовов на допрос, его могут взять под стражу.