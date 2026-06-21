Затронет ли Украину сильная жара, надвигающаяся на Европу: прогноз синоптика

На следующей неделе большинство стран Западной Европы накроет мощная волна жары, но она не решится пересечь границы Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Больше всего от нее пострадают Франция и Испания, где столбики термометров будут достигать и даже превышать +40 градусов. В течение недели жара охватит практически все европейские страны, кроме скандинавских", – рассказала она и тем, кто находится за пределами Украины или собирается в путешествие, посоветовала уже подумать, как защититься от чрезмерной жары.
Впрочем, Украину эта высокая температура обойдет стороной – "как раз остановится перед нашими границами и не решится их пересечь", – отметила синоптик.
"Конечно, разгара июня даёт все шансы настоящему лету, однако в большинстве областей Украины завтра, 22 июня, ожидается комфортная температура воздуха – в течение дня +25…+29 градусов, местами, при более настойчивом солнце, до +30 градусов", – сообщила Диденко.
По её данным, кратковременные дожди с грозами пройдут в западных и северных областях, в Черкасской и Полтавской областях, а вечером – в Харьковской области. На остальной территории Украины – без существенных осадков.
"В Киеве завтра, в понедельник, ожидается очень теплая, до умеренной жары, до +30 градусов, погода. В столице местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Не забывайте, что из-за жары даже небольшой дождь может в мгновение ока превратиться в кратковременный, но сильный ливень", – предупредила синоптик.
Она добавила, что сильная западная жара Украине, по крайней мере пока, не грозит.
Погода в Украине и Европе
Ранее УНИАН сообщал, что туристов в Европе предупредили об опасной волне жары. Речь шла о таких странах, как Португалия, Испания и Франция. Отмечалось, что в отдельных внутренних районах температура воздуха по самым экстремальным сценариям может подняться до 45°C. Ожидается, что пик жары придется на период с 22 по 26 июня.
В Украину же надвигается новая порция дождей. По данным Украинского гидрометцентра, в понедельник в западных, днем – в северных и большинстве центральных областей ожидаются умеренные, местами значительные дожди с грозами.