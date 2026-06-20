В Украину идет новая порция дождей: синоптики рассказали, где и когда польет (карта)

Местами осадки будут значительными и сопровождаться грозами.

Преимущественно сухая погода в Украине продлится недолго. Уже с началом новой рабочей недели к нам придет новая порция дождей. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В понедельник в западных, днем – в северных и большинстве центральных областей ожидаются умеренные, местами значительные дожди с грозами", – предупредили синоптики.

В выходные же в Украине будет преобладать погода без осадков. Только сегодня днем на северо-востоке и юго-западе страны местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

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Температура ночью составит от +13° до +20°. Днем термометры покажут +23°...+28°. В южной части, большинстве западных, а в понедельник и в центральных и восточных областях местами температура поднимется до +30°...+32°.

В ближайшие дни в столице установится комфортная летняя погода. По прогнозу синоптиков, до 24 июня будет преобладать область высокого атмосферного давления, которая обеспечит сухую и теплую погоду.

Впрочем, в понедельник ситуация изменится. Из-за прохождения активного атмосферного фронта с запада ожидаются дожди, местами значительные, а также грозы. После этого осадки снова отступят.

Воздух будет поступать с северо-запада и севера, поэтому сильной жары не прогнозируется. Температура останется приятной как днем, так и ночью, без резких колебаний.

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