Нетипично для июня: туристов в Европе предупредили об опасной волне жары

Температура будет достигать 40-45 °C - пик придется на период с 22 по 26 июня.

Туристам, которые в ближайшие дни планируют отдых в Португалии, Испании и Франции, рекомендуют внимательно следить за прогнозами погоды. Как сообщает The Mirror, Западную Европу накрывает мощная волна жары, а в отдельных внутренних районах температура воздуха по самым экстремальным сценариям может подняться до 45 °C.

В Метеорологической службе Великобритании (Met Office) уже подтвердили, что на значительную часть Западной Европы надвигается "европейская волна жары". Ожидается, что пик жары придется на период с 22 по 26 июня.

В видеообзоре Deep Dive метеоролог Эйдан Макгиверн заявил, что в отдельных районах Испании, Франции и Италии температура может достигать 40 °C.

Видео дня

"Европу накрывает волна жары. В некоторых частях Испании, Франции и Италии возможны 40 градусов, что значительно превышает средние показатели для середины июня", - отметил он.

По словам синоптика, на прибрежных курортах жара будет менее ощутимой благодаря влиянию моря, тогда как во внутренних районах ситуация будет значительно сложнее.

"Температура морской воды существенно смягчает условия на побережье. Но во внутренних регионах ожидаются 38 °C, 40 °C и даже 41 °C", - объяснил Макгиверн.

Он также подчеркнул, что нынешние температурные показатели являются нетипичными для июня.

"Стоит помнить, что речь идет именно о июне. Температура будет примерно на 10 градусов выше нормы практически по всей Испании и части Франции".

По данным Met Office, погодные модели в настоящее время прогнозируют до 40 °C, однако они могут занижать реальные пиковые значения.

Португалия: "тепловой купол" и до 45 °C

Португальские СМИ сообщают, что страна может оказаться "на пороге новой и потенциально опасной волны жары". По информации издания Portugal Resident, температура в значительной части страны превысит 40 °C, а на следующей неделе в некоторых внутренних районах может достичь 45 °C.

Метеорологи объясняют это формированием над Западной Европой мощного так называемого "теплового купола" - атмосферного явления, при котором горячий воздух задерживается над определенной территорией в течение длительного времени.

Эксперты опасаются, что вторая волна жары в Европе в 2026 году может оказаться более интенсивной и продолжительной, чем аномально жаркий период, наблюдавшейся в конце мая - начале июня.

Испания: предупреждение от AEMET

Национальное метеорологическое агентство Испании (AEMET) уже объявило предупреждение о высоких температурах в ряде регионов.

В некоторых районах Севильи прогнозируют до 38 °C, тогда как в Барселоне, Таррагоне и Мадриде столбики термометров могут подняться до 36 °C.

В ведомстве отметили, что в течение выходных температура будет продолжать расти.

"Ожидается заметное повышение температуры. В конце этой недели и в начале следующей показатели могут стать одними из самых высоких, когда-либо зафиксированных в эти даты", - сообщили в AEMET.

В настоящее время синоптики не исключают, что уже на следующей неделе в отдельных регионах Испании температура превысит 40 °C, а нынешняя волна жары станет одной из самых сильных с начала года.

Франция: "тропические ночи"

Французская метеослужба Météo-France также предупредила об очень высоких температурах и так называемых "тропических ночах", когда воздух даже в темное время суток не остывает ниже 25 °C.

С четверга по воскресенье в большинстве регионов Франции - от юго-запада до северо-востока, включая Париж - прогнозируется от 34°C до 38°C.

В воскресенье, 21 июня, температура в столичном регионе, долине Роны и регионе Пуату-Шарант на атлантическом побережье может достичь 40 °C. Причиной этого станет новая волна горячего воздуха из Северной Африки.

Климатолог Météo-France Матье Сорель отметил:

"Эта волна жары станет одной из самых ранних с тех пор, как ведутся метеорологические наблюдения".

Влияние погоды на туризм

Напомним, испанский город Хаэн, популярный среди туристов, оказался в эпицентре разрушительной непогоды. Из-за сильного ливня улицы превратились в реки - людей уносило потоками, а также тонули автомобили.

По словам очевидцев, воды на дорогах было столько, что водители наблюдали, как мимо их машин течением проносятся мусорные контейнеры, а после ливня людей "накрыл" еще и град.

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