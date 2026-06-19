Летняя жара усилится, поскольку глобальное потепление приближается к 2°C, - прогноз

Ученые видят признаки того, что лето 2026 года будет аномально жарким.

В мае концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня. Это значит, что среднемесячная глобальная температура этим летом может подняться на 1,9 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, который является стартовой точкой для измерения парниковых газов. Как пишет Inside Climate News, такое предупреждение опубликовала некоммерческая научная организация Climate Central.

После решения администрации американского президента Дональда Трампа сократить бюджеты на научные исследования Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) перестало публиковать ежемесячные сводки по климату. Но теперь эти данные публикует Climate Central, в которой работают бывшие эксперты NOAA.

Бывший климатолог НАСА Джеймс Хансен также подтвердил о краткосрочном повышении температуры этим летом. Хансен написал, что многие ученые по-прежнему недооценивают, насколько чувствительна климатическая система Земли к парниковым газам. Он считает, что 2026 год может стать самым теплым годом на планете за всю историю наблюдений. Хотя он и начался с более низкой температуры, чем 2024 год - предыдущий рекордно теплый год.

Видео дня

Представители программы исследования окружающей среды Copernicus также выступили с тревожным предупреждением. По их данным, климатическая система Земли накапливает тепло быстрее, чем когда-либо за всю известную историю наблюдений.

Исследование показывает, что "почти все потепление за последнее десятилетие вызвано деятельностью человека", – заявила Саманта Берджесс, руководитель стратегического направления по климату в рамках программы Copernicus.

Накопление углекислого газа

Как объяснили эксперты, уровень CO2 в атмосфере достигает сезонного пика каждый май. Это происходит перед тем, как леса на обширных территориях Северного полушария переходят в стадию активного роста, поглощая CO2 из воздуха в течение нескольких месяцев.

Однако выбросы парниковых газов, производимые человеком, чрезмерно истощают леса, а также океаны, являющиеся еще одним важным природным "поглотителем углерода", что приводит к продолжающемуся накоплению углекислого газа в атмосфере и дальнейшему потеплению. Около двух третей избыточного CO2 накопилось только за последние 50 лет.

Как деревья накапливают CO2

Напомним, что недавно ученые сделали неожиданный вывод о том, как леса помогают бороться с глобальным потеплением. Ранее считалось, что деревья продолжают рост весь период, пока на них есть листья и продолжается фотосинтез. Но теперь выяснилось, что рост древесины прекращается за несколько месяцев до опадения листьев. Это значит, что молекулы CO2, которые улавливают листья, не накапливаются в растениях надолго, а возвращаются в атмосферу достаточно быстро.

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