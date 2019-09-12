Кличко заявил о начале консультаций о досрочном прекращении полномочий Киеврады

Сегодняшнее заседание Киеврады не состоялось ввиду отсутствия кворума.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о начале консультаций с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета относительно досрочного прекращения полномочий Киеврады VIII созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил с трибуны перед началом пленарного заседания Киеврады, которое не собрало кворума и сегодняшнее заседание Киевсовета не состоялось.

"Я считаю, что сегодня пришли депутаты, которые ответственны перед своими избирателями. Но кворума нет, к сожалению. Почему? Так "работают" со многими депутатами. Ибо подрывают и дестабилизируют работу киевской власти, - заявил Кличко. - И это накануне начала отопительного сезона, бюджетного процесса. Когда нужно решать много вопросов по обеспечению жизнедеятельности города".

Читайте такжеДепутаты Киевсовета заявляют о намерении Кличко окончательно узурпировать власть в столице"Мне не интересны чьи-то договорняки и манипуляции. За это депутаты будут нести ответственность перед киевлянами, которые их избирали. И, судя, по всему уже скоро. Я инициирую консультации с главами депутатских фракций и групп относительно досрочного прекращения полномочий Киеврады восьмого созыва", - подчеркнул мэр.

По словам секретаря Киеврады Владимира Прокопива, о дате, на которую перенесено заседание,будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября депутаты Киеврады заявили о намерении мэра Киева Виталия Кличко окончательно узурпировать власть в столице путем принятия решения Киеврады на ближайшем заседании, которое назначено на 12 сентября.

Депутаты призвали Зеленского немедленно инициировать проведение аудита-проверки деятельности городской власти Киева.

4 сентября Кабинет министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности председателя КГГА и направил его в Офис президента.

Того же дня пресс-служба КГГА обнародовала обращение председателей фракций Киеврады к Зеленского с просьбой вновь назначить Кличко на должность председателя горгосадминистрации.

5 сентября, ряд депутатов заявили, что документ за подписью глав фракций» с просьбой переназначить Кличко не согласовывался во фракциях, является манипуляцией, и они ее не поддерживают. В то же время председатель фракции «ВО «Батькивщина» Владимир Бондаренко заявил, что в обращении отражены личные мнения председателей четырех фракций Киевсовета.