Объект, на котором произошла детонация в Вишневом, не подчиняется ВСУ, - Генштаб

Действует распоряжение Главнокомандующего ВСУ, согласно которому запрещается размещать склады боеприпасов и другие подобные объекты рядом с гражданскими объектами.

Объект, на котором произошла детонация взрывоопасных предметов в Вишневом после массированной атаки российских войск, не входит в сферу управления Вооруженных сил Украины. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В частности, в Генштабе подчеркнули: "Объект, на котором произошли взрывы в Вишневом Киевской области, не входит в сферу управления и не подчиняется Вооруженным Силам Украины".

"В то же время остается в силе распоряжение Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, которым запрещено размещение складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой и местами пребывания мирных жителей", - отметили в Генеральном штабе.

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Удар по Вишневому

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июля российские захватчики совершили массированную атаку ракетами и дронами. Главной целью оккупантов стал город Киев, его окрестности и Киевская область.

В частности, в результате атаки на один из объектов в Вишевской громаде Бучанского района Киевской области произошла детонация взрывоопасных предметов. В результате из города Вишневое и села Крюковщина было эвакуировано более 600 человек из-за угрозы повторной детонации.

Кроме того, в Вишневой громаде зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом углерода СО2 (углекислый газ) и мелкодисперсной пылью, образующейся в результате пожаров.

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