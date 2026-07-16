Взрыв на складе в Вишневом: задержаны руководители одного из оборонных предприятий

Готовится ходатайство об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде содержания под стражей.

Руководителей одного из оборонных предприятий, допустивших размещение боеприпасов на складах вблизи жилых домов в городе Вишневое Киевской области, задержали следователи СБУ и контрразведка. Как сообщает Служба безопасности Украины, речь идет о генеральном директоре предприятия и его заместителе по производству.

По данным следствия, 6 июля в результате комбинированной атаки РФ по столичному региону на складах режимного объекта возник пожар с последующей детонацией боеприпасов, хранившихся в ангарах.

"Установлено, что эти складские помещения не были предназначены для хранения боеприпасов и использовались без соответствующих разрешительных документов. По материалам дела, это произошло из-за того, что генеральный директор предприятия ненадлежащим образом организовал производственно-хозяйственную деятельность, не обеспечил выполнение требований пожарной безопасности и нормативно-правовых актов по хранению боеприпасов и взрывчатых веществ", – заявили в спецслужбе.

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Кроме того, его заместитель допустил размещение боеприпасов в непригодных для этого складских помещениях в непосредственной близости от жилой застройки. Это привело, как утверждают в СБУ, к гибели и травмированию людей, а также к уничтожению и повреждению имущества гражданских лиц.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2, 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Также готовится ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Взрыв в Вишневом – что известно

Как писал УНИАН, ночью 6 июля российские оккупанты совершили массированную атаку ракетами и дронами по Украине, основной целью врага стали Киев, его окрестности и Киевская область. В результате атаки на один из объектов в Вишевской общине Бучанского района произошла детонация взрывоопасных предметов.

В результате из города Вишневое и села Крюковщина было эвакуировано более 600 человек из-за угрозы повторной детонации. Разрушено много жилых домов.

Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ заявили, что объект, на котором произошли взрывы, не входит в сферу управления и не подчиняется Вооруженным силам Украины. Согласно действующему распоряжению Главнокомандующего ВСУ, запрещено размещение складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой и местами пребывания мирных жителей.

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