Обвиняемый в убийстве Фарион пытался свести счеты с жизнью

Несколько дней назад Вячеслав Зинченко объявил голодовку.

Обвиняемый в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко пытался совершить самоубийство во время сегодняшнего заседания суда во Львове.

В начале заседания стало известно, что обвиняемый 17 апреля объявил голодовку, мотивируя это тем, что в суде нарушаются его конституционные права, в частности, ему отказывают в удовлетворении ходатайств, обеспечивающих его право на защиту, сообщает Суспильне.

"Объявил потому, что я считаю очень странным решение, когда я заявляю об алиби и говорю, что давайте его смотреть в суде, я хочу, чтобы общество видело, что у меня есть алиби, а суд говорит, что мы это смотреть не будем. Я с этим не согласен, поэтому объявил голодовку… Я имею в виду изучение письменных доказательств, я говорю, что у меня в телефоне есть активность в то-то и то-то время, и я хочу это изучить", – рассказал Зинченко.

Он подчеркнул, что официально у него приняли заявление о начале голодовки 20 апреля, но он голодает с 17-го.

"Я прошу сегодня отложить судебное заседание, потому что я чувствую себя крайне плохо. Из-за состояния здоровья я не смог ни подготовить ходатайство, ни к дебатам я не готов… В голове кружится, слабость, каждый день я теряю плюс-минус по килограмму. Говорить-то я могу, но мысли нормально связать не могу", – сказал Зинченко.

Суд постановил продолжить заседание в присутствии врача.

Также адвокаты Зинченко ходатайствовали о возобновлении судебного следствия с целью приобщения заключения специалиста по результатам проведения экспертного психолого-лингвистического исследования высказываний Фарион. Однако суд отказал им в этом, отметив, что 17 апреля было объявлено о начале судебных дебатов – завершающей стадии судебного разбирательства.

Кроме того, Зинченко отказался давать показания в суде. Коллегия судей приняла решение завершить выяснение обстоятельств и перейти к дебатам.

После того, как прокурор начала зачитывать обвинение, Зинченко начал завязывать свитер вверху решеток стекляной камеры, где он находится во время заседаний. На что отреагировали нацгвардейцы, оттащив его.

Адвокат Зинченко Игорь Сулима сказал, что то, что происходит в суде, переходит все границы: "Если мы доведем человека до самоубийства, то кто возьмет на себя эту ответственность?".

В свою очередь Зинченко заявил, что не убивал Фарион. После чего снова начал вести себя странно – движения были похожи на попытки навредить себе. Правоохранители снова вмешались, надели на него наручники и сели с ним рядом в стеклянном боксе, сообщает Великий Львов.

"Я устрою снова такое шоу. Я человек с твердой волей. Я протестовал", – прокомментировал Зинченко свои действия.

Дело об убийстве Ирины Фарион

19 июля 2024 года во Львове стреляли в известную лингвистку и общественную деятельницу Ирину Фарион. Она получила ранение в голову и скончалась в тот же день в больнице.

25 июля в Днепре задержали подозреваемого в убийстве Вячеслава Зинченко.

В начале 2025 года началось судебное разбирательство по делу. Зинченко инкриминируют умышленное убийство Фарион, ему грозит пожизненное заключение.

В марте 2026 года Зинченко уже объявлял голодовку из-за якобы похищения шведской стенки для занятий спортом, которую передали в СИЗО люди, поддерживающие его.

