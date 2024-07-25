Известно, что задержанному 18 лет.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о задержании подозреваемого в убийстве известного языковеда Ирины Фарион.

Об этом глава государства сообщил в сети Telegram. "Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что операция по задержанию была очень непростой. В частности, в течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб.

Видео дня

"Задержан 18-летний парень. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел представить обществу все детали", - сообщил Зеленский.

Убийство Ирины Фарион

Как сообщал УНИАН, 19 июля вечером во Львове на улице Масарика было совершено нападение на бывшего народного депутата, преподавательницу "Львовской политехники" Ирину Фарион.

Женщина получила ранение головы и через несколько часов скончалась в больнице. Ее похоронили 22 июля на Лычаковском кладбище.

Впоследствии правоохранители опубликовали фото человека, который может быть причастен к нападению. По данным СМИ, подозреваемый почти ежедневно приходил во двор Фарион перед убийством.

Вас также могут заинтересовать новости: