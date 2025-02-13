Обвиняемый просил суд разрешить ему телефонные разговоры с отцом и поместить его в одиночную камеру. Одну из просьб удовлетворили.

Сегодня, 13 февраля, во Львове состоялось очередное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион, в ходе которого обвиняемый Вячеслав Зинченко подал два ходатайства.

Согласно трансляции заседания, он попросил суд разрешить ему общаться по телефону с отцом, который служит в ВСУ, а также поместить его в одиночную камеру, поскольку, по его словам, сокамерники много курят, что вредит его здоровью.

Защитник парня Игорь Сулима назвал это пыткой, потому что в маленькой камере пачками курят сигареты.

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Адвокат дочери Фарион Наталья Романык выступила против удовлетворения этих ходатайств, поскольку отец Зинченко ранее был допрошен в качестве свидетеля. А что касается содержания обвиняемого в одиночной камере, то, по ее словам, условия должны быть одинаковыми для всех.

Суд разрешил Зинченко общаться по телефону с отцом, но не поддержал перевод его в одиночную камеру.

После этого прокурор Дмитрий Петлеваный произнес краткое изложение обвинительного акта. Он отметил, что подсудимый тщательно готовился к убийству, в частности, собирал конфиденциальную информацию, данные о месте работы и проживания Фарион, подходы и отходы от места преступления, расположение камер видеонаблюдения, подбирал средства маскировки, владел изготовленным или переделанным самодельным способом оружием.

Кроме того, прокурор добавил, что мотивом убийства стала национальная нетерпимость. По словам представителя обвинения, у Зинченко возникла личная неприязнь к Фарион из-за якобы дискриминации украинцев, которые общаются на русском. Обвиняемый сказал, что не признает себя виновным.

В свою очередь защитники Зинченко заявили об отсутствии каких-либо прямых доказательств того, что именно их подзащитный причастен к убийству Фарион, также нет доказательств владения им незарегистрированным оружием. Адвокат Юрий Немировский добавил, что не понимает, как обвинение будет доказывать мотив убийства, ведь Зинченко никогда не сталкивался с Фарион, является украиноязычным и имеет футболку с изображением "Бендеры".

Следующее судебное заседание запланировано на 26 февраля, в ходе которого будут рассматриваться письменные доказательства, а также допрашивать свидетелей.

Стоит отметить, что подсудимому усилили охрану и на заседание в Шевченковском райсуде Львова он прибыл в бронежилете и шлеме. Соответствующее ходатайство адвокатов Зинченко принял суд на прошлом заседании в январе. Дочь Фарион София Особа возмутилась этому.

"Относительно того, что он переживает за чужие деньги (речь идет об иске против Зинченко на возмещение 15 млн грн морального вреда - УНИАН)... Он подробно в своих заметках расписывал своему отцу, как снять средства с крыпты. На это тяжкое преступление он потратил 20 тыс. грн", - заявила Особа журналистам после завершения судебного заседания.

Убийство Ирины Фарион - подробности

19 июля 2024 года во Львове неизвестный выстрелил в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион недалеко от ее дома и скрылся с места происшествия. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ) и взяли под стражу. Парень не признает себя виновным.

В конце декабря правоохранители сообщили о завершении досудебного расследования и передаче обвинительного акта в отношении Зинченко в суд. На основании собранных доказательств действия подозреваемого переквалифицировали. Ему грозит пожизненное заключение, Зинченко инкриминируют умышленное убийство лица, связанное с выполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное владение огнестрельным оружием (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В январе адвокат дочери Ирины Фарион Наталья Романык подготовила гражданский иск против Зинченко о возмещении морального вреда на сумму 15 миллионов гривен.

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