Ирина Фарион будет покоиться на Лычаковском кладбище.

На Лычаковском кладбище во Львове похоронили общественного деятеля и языковеда Ирину Фарион, которая умерла 19 июля в результате выстрела в голову.

Как сообщает корреспондент УНИАН, похоронная процессия от Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла, где проходила церемония прощания, к кладбищу растянулась на сотни метров.

Несмотря на жару, отдать последний долг Фарион пришли не меньше людей, чем вчера во время панихиды.

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Перед самыми похоронами состоялось короткое вече, на котором выступили однопартийцы, коллеги и дочь Фарион София Семчишин. В своей речи она отметила, что в субботу, 20 июля, ее мама вместе с ней и внуками должна была ехать отдыхать на море.

"Она сказала, я так наконец хочу отдохнуть. Но коварный убийца цинично застрелил ее средь бела дня возле ее же дома", - заявила Семчишин.

Похоронили Фарион на центральной аллее Лычаковского кладбища под песни "Ой, у лузі червона калина", "Зродились ми великої години".

Убийство Ирины Фарион - что известно

Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в 60-летнего профессора "Львовской политехники", языковеда, экс-нардепа Ирину Фарион. Нападавшему удалось скрыться, а женщина, получив ранение головы, через несколько часов после покушения умерла в больнице.

Полиция расследует несколько версий умышленного убийства, среди которых - ее общественная деятельность и личная неприязнь стрелявшего. Также в преступлении не исключают "российский след".

Правоохранители до сих пор ищут нападавшего. Нацполиция обнародовала фото и приметы подозреваемого в убийстве.

21 июня во Львове прошла панихида по Фарион. В храм пришли тысячи людей.

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