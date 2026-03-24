Обвиняемый в убийстве Фарион объявил голодовку и назвал причину

Вячеслав Зинченко объяснил свое решение тем, что сотрудник СИЗО якобы похитил спортивный инвентарь, переданный ему его сторонниками.

Обвиняемый в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко объявил голодовку из-за якобы похищения шведской стенки для занятий спортом, которую передали в СИЗО люди, поддерживающие его. Об этом он сообщил сегодня на заседании Шевченковского райсуда Львова, передает Суспильне.

По словам Зинченко, с вечера 23 марта он находится в состоянии голодовки. Обвиняемый отметил, что не имеет претензий к администрации СИЗО и руководителю, однако протестует против действий конкретного сотрудника учреждения.

Зинченко рассказал, что ситуация возникла еще в 2025 году. Тогда люди, которые его поддерживают, передали в СИЗО шведскую стенку для занятий спортом для заключенных, чтобы он и другие могли там тренироваться.

Видео дня

"Но ко мне подходит человек – Зверь Сергей Петрович. Он говорит мне, что ничего устанавливать ни в какие дворики не будем, пусть лежит на складе, а потом тебе все вернут. Я думаю, ну все равно это не мое, мне все равно, но что происходит потом: 18 марта 2026 года ко мне в камеру приходит этот Зверь Сергей Петрович. Я прошу его вернуть все эти вещи не мне, а тому, кто их покупал. Но он мне говорит следующее: "Она уже стоит там, где надо". Это было сказано в присутствии моего сокамерника, он готов все эти слова подтвердить. Мой сокамерник – это Сцельников Михаил, обвиняемый в убийстве Парубия. То есть мы друг к другу симпатий, мягко говоря, не испытываем, и лгать он в моих интересах не будет, но эти слова он готов подтвердить", – сказал Зинченко.

Он добавил, что в тот день написал заявление о начале голодовки до тех пор, пока не будет возвращена шведская стенка с комплектом или пока не будет выплачена денежная компенсация.

"19 числа, в день суда, утром ко мне прибегает Зверь Сергей Петрович и начинает поднимать этот вопрос. Он мне пообещал вернуть ее сегодня, 24 числа, к следующему суду. Я согласился, прекратил голодовку, которая тогда началась, он заявление при мне порвал и все, будто вопрос решен. Но вчера мне сообщили, что никто ничего не будет делать, все куда-то исчезло. И я считаю это актом неуважения не ко мне, потому что мне все равно, я считаю это актом неуважения к людям, которые меня поддерживают и на это потратили деньги. Я считаю, что то, что мне отправляли, было нагло похищено. Поэтому, поскольку я считаю, что со мной поступили несправедливо, я должен протестовать. Я уважаю людей, которые меня поддерживают, поэтому я написал вчера вечером заявление (о начале голодовки, – УНИАН), передал на имя начальника, что претензий к администрации у меня нет, прошу Зверя Сергея Петровича вернуть все, что было передано, или выплатить денежную компенсацию", – подытожил он.

Дело об убийстве Ирины Фарион

19 июля 2024 года во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение в голову и скончалась в тот же день в больнице.

25 июля в Днепре задержали подозреваемого в убийстве Вячеслава Зинченко.

В начале 2025 года началось судебное разбирательство по делу. Зинченко инкриминируют умышленное убийство Фарион, ему грозит пожизненное заключение.

