Россия 'кошмарит' черноморские порты Украины 'Бандеролями': в Bloomberg пояснили такой выбор

80% ударов по портам Одессы, включая соседние Черноморск и Пивденный были нанесены ракетами "Бандероль".

Ракета "Бандероль", разработка которой началась в 2021 году, призвана заполнить пробел между дешевыми и медленными дронами типа "Шахед" и более быстрыми и гораздо более точными крылатыми ракетами Х-101.

Как пишет Bloomberg, об этом рассказал Владислав Власюк, уполномоченный президента Зеленского по санкционной политике.

По его словам, 80% ударов по портам Одессы, включая соседние Черноморск и Пивденный были нанесены ракетами "Бандероль", а используемые в этом году модели включают в себя множество компонентов международного производства.

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Отмечается, что боевая часть этой ракеты весом 150 килограммов больше, чем у "Шахедов", и они летают со скоростью, слишком большой для того, чтобы их могли перехватить новейшие украинские беспилотники-перехватчики.

При этом они слишком дешевы - по оценкам, от 150 000 до 300 000 долларов за экземпляр - чтобы оправдать использование большого количества зенитных ракет, включая перехватчики Patriot, запасы которых истощаются на Украине и по всему миру. Дмитрий Плетенчук, представитель ВМС Украины, заявил:

"По скорости и маневренности это не совсем ракета".

Длина этого летательного аппарата составляет около 5 метров. Он имеет квадратный корпус, прямые, короткие складные крылья, три складных хвостовых стабилизатора и два складных направляющих стабилизатора у носовой части.

"С точки зрения сочетания дальности и полезной нагрузки, он больше всего похож на украинский Ruta Block 1, хотя последний использует более мощный двигатель, в то время как "Бандероль" использует переоборудованные китайские гражданские мини-реактивные двигатели", - сказал Фабиан Хоффманн, специалист по ракетам из Норвежского университета обороны, имея в виду ракеты, производимые европейской компанией Destinus.

Важно, что Украина подсчитала, что Россия производит сотни "Бандеролей" в год, и официальные лица заявляют, что ужесточение санкций в отношении иностранных компонентов может помочь сократить этот объем.

Ракеты имеют относительно небольшую дальность действия - всего несколько сотен километров, - поэтому Россия начала запускать их из Крыма по Одессе.

Отмечается, что портовая система "Большой Одессы" является крупнейшим пунктом пропуска для украинского экспорта, особенно зерна и масличных культур.

"Работа по созданию нашего коридора приостановлена ​​- не полностью, но тем не менее, поток значительно замедлился. Повреждено более 20 судов", - сказал Плетенчук.

Он сохранил оптимизм, сравнив эти 20 судов с 200 российскими судами, потопленными Украиной в Азовском и Черном морях.

Константин Соболь, владелец одесской судоходной компании, менее оптимистичен, он считает порты этого района, последний прямой доступ Украины к Черному морю, "закрытыми на 98%".

"На данный момент это можно считать прекращением украинского глубоководного экспорта и импорта", - сказал он.

Блокировка портов

Раннее обозреватель Ян Бремер писал, что Россия усилила атаки на украинские черноморские порты, пытаясь не только сорвать экспорт зерна, но и лишить Украину одного из главных источников валютных поступлений.

Кроме того, Кремль рассчитывает, что рост мировых цен на продовольствие заставит международных партнеров оказывать давление на Украину с целью прекращения ударов по территории РФ.

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