Все подробности жуткого ДТП в Харькове: кто такая Елена Зайцева, как произошла трагедия и что случилось после (фото, видео 18+)

В центре Харькова в среду вечером произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 6 человек, еще 5 были травмированы. Столкнулись две иномарки - Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После столкновения внедорожник вылетел с проезжей части и наехал на толпу людей.

Момент столкновения с камер наблюдения

Место ДТП на картах Google

Первые минуты после ДТП

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В МВД сообщили, что автомобиль "Лексус" под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль "Фольксваген Туарег". От полученного удара, «Лексус» выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов.

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Люди на тротуаре возле перехода ждали "зеленый свет" перед тем, как их сбил автомобиль.

Водители автомобилей остались живы, полиция задержала девушку, которая была за рулем "Лексуса". Задержанной грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

На данный момент уже выяснили ее личность - ею оказалась 20-летняя харьковчанка Елена Зайцева. По данным СМИ, она студентка ХНУ имени Каразина и приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева, президента ООО "Группа - Тайфун". В данный момент он является председателем правления и генеральным директором ЧАО "ПТП "Укрэнергочермет", которое работает на рынке энерготехнологий. В 2012 году Зайцев удостоился государственной премии в области науки и техники.

Зайцева на месте прошла освидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя или наркотиков в крови. По словам очевидцев, сразу после аварии к девушке приехала "группа поддержки" на двух внедорожниках с луганскими номерами.

Кроме того отмечается, что это уже не первый инцидент с участием Зайцевой. Стало известно о том, что Зайцева имеет три зафиксированных нарушения правил дорожного движения с момента получения прав - за два года. Пока ее задержали на три дня.

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За рулем второго автомобиля был 59-летний Геннадий Дронов, который торгует продуктами питания и табачными изделиями, а также предоставляет в аренду недвижимое имущества. Ранее у мужчины был еще один бизнес, классифицированный как розничная торговля с лотков, однако в 2015 году он закрыл его.

В аварии мужчина не получил серьезных телесных повреждений и оставался на месте происшествия.

Однако, несмотря на огромный резонанс, в правоохранительных органах сообщили, что делать выводы о том, кто именно стал виновником трагедии пока еще рано: результаты освидетельствования водителя Volkswagen Touareg могут кардинально изменить картину.

Позже стало известно, что количество погибших в результате ДТП в центре Харькова увеличилось до шести человек, среди них была 15-летняя девушка.

Правоохранителями были установлены личности трех погибших: Александр Евтеев (27 лет), Нина Кобисева (28 лет), Елена Умаева. В больницы доставлены: Берченко Елена, Юрий Неудачин, Оксана Нестеренко.

Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больницы. Врачи ночью оперировали троих пострадавших, среди которых была беременная женщина. Состояние двух человек остается крайне тяжелым.

Уже сейчас, соболезнуя семьям погибших, харьковчане начинают приносить цветы на место происшествия. Мэр Харькова пообещал помощь пострадавшим в смертельном ДТП.