Прокуратура и криминальная полиция устанавливают предпосылки и мотивы преступления.

В Германии 57-летнему гражданину России, которого подозревают в убийстве двух украинцев в городе Мурнау, избрали меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщает пресс-служба немецкой полиции.

По информации правоохранителей, подозреваемый предстал перед следственным судьей по требованию прокуратуры Мюнхена, которая ведет это дело. Она выдала ордер на арест мужчины за убийство.

"Прокуратура и криминальная полиция устанавливают предпосылки и мотивы преступления", - говорится в сообщении.

Между тем, по данным немецких СМИ, трое мужчин были знакомы, при этом мотив убийства пока не выяснен. Известно, что подозреваемый - 57-летний гражданин России и Германии, который проживает недалеко от места преступления, прокуратура подала ходатайство о его аресте.

Между тем украинские масс-медиа сообщают, что погибшие в Германии украинцы были военными. Там они проходили реабилитацию после ранений. При этом инцидент произошел на территории торгового центра.

Убийство украинцев в Германии - что известно

В Германии вечером в субботу, 27 апреля, россиянин лишил жизни двух украинцев. В преступлении подозревают 57-летнего гражданина России. Его уже задержали.

По словам правоохранителей, жертв россиянина нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра в Мурнау.

36-летний мужчина скончался на месте от тяжелых травм, а второй украинец погиб в больнице. Оба проживаливрайоне Гармиш-Партенкирхен.

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