В последнее время Макрон выражает все более решительную позицию в отношении РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к обсуждению об использовании французских ядерных боеголовок как часть "надежной европейской обороны" от угроз со стороны РФ. Об этом пишет Politico.

"Я выступаю за открытие этой дискуссии, которая должна включать противоракетную оборону, стрельбу на большие расстояния, ядерное оружие для тех, кто его имеет или кто имеет американское ядерное оружие на своей территории. Франция сохранит свою специфику, но готова сделать больший вклад в защиту европейской земли", - отметил Макрон в интервью региональным СМИ пресс-группы "The Ebra".

В издании напомнили, что Франция, которая имеет около 300 ядерных боеголовок, является единственной ядерной державой в ЕС.

Видео дня

Politico отмечает, что президент Франции в последнее время занимает все более жесткую позицию в отношении РФ из-за того, что страна начала полномасштабное вторжение в Украину. В то же время уже не впервые Макрон заявляет о том, что он предлагает использовать ядерное оружие Франции для обороны Европейского Союза.

Впервые он об этом обмолвился в 2020 году, когда призвал к "стратегическому диалогу" о "роли ядерного сдерживания Франции в коллективной безопасности Европы". Таким образом он пытался начать обсуждение по этому вопросу с Германией, которая разместила на своей территории американское ядерное оружие. Позже во Франции повторили эту позицию в 2022 году.

Пока Германия не отреагировала на предложение Эммануэля Макрона. Однако в январе лидер правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) и член баварской партии ХСС Манфред Вебер заявил в интервью Politico, что Европа должна "принять предложение Макрона" из-за создания "европейского измерения ядерной обороны как долгосрочной цели".

Размещение ядерного оружия в странах Европы

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить на своей территории ядерное оружие, если это потребуется. Он подчеркнул, что уже говорил об этом с США.

"Я не скрываю, что когда меня об этом спрашивали, я заявлял о нашей готовности. Россия все больше милитаризирует район Кенигсберга. Недавно она переместила свое ядерное оружие в Беларусь. Если будет такое решение наших союзников разместить ядерное оружие в рамках ядерного обмена и на нашей территории, чтобы усилить безопасность восточного фланга НАТО, мы готовы к этому", - заверил Дуда.

Известно, что РФ переместила тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, ближе к странам-членам НАТО. Таким образом российский диктатор Владимир Путин угрожает более широкой военной конфронтацией с Альянсом из-за поддержки Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: