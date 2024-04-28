Николай Колесник отметил, что проводятся меры по ликвидации последствий и восстановления мощностей.

Российская Федерация продолжает наносить удары объектам энергетики. В этот раз под удар попали объекты во Львовской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

"Прошлой ночью обстрелы продолжились как по объектам генерации электроэнергии, так и по объектам транспортировки газа в западной части Украины. На сегодня ситуация в энергосистеме контролируемая и сбалансирована. Проводятся меры по ликвидации последствий и восстановления мощностей", - рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона.

При этом он указал, что графики почасовых отключений действуют в Харьковской области и введены ограничения для промышленности в Кривом Роге.

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"Проблемная ситуация на прифронтовых территориях. К примеру, из-за обстрелов за прошедшие сутки были отключения в Черниговской области, но данный момент энергоснабжение восстановлено", - подытожил чиновник.

Удар по Украине 27 апреля - главные новости

В ночь на 27 апреля россияне совершили массированную ракетную атаку по городам Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, россияне запустили 34 ракеты различных типов, 21 из которых была уничтожена.

По информации ДТЭК, россияне атаковали четыре ТЭС, нанеся серьезные повреждения энергетическому оборудованию.

При этом председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. На них возникли пожары.

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