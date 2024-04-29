"Грузинская мечта" собирает сегодня ответную акцию.

В Тбилиси на акции против принятия "закона об иноагентах" произошла стычка между полицейскими и протестующими.

Люди вышли к зданию парламента с требованием отменить второе чтение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в юридическом комитете. Многотысячная колонна протестующих растянулась по всему проспекту Руставели.

"Сегодня мы пройдем маршем от площади Республики в направлении парламента. Граждане встанут вокруг парламента и сомкнут круг в качестве символа единства", - цитирует заявление организаторов акции Грузия Online.

Тем временем правящая партия "Грузинская мечта" объявила об ответной акции в понедельник, 29 апреля. На нее должны вийти люди, поддерживающие законопроект.

Журналисты сообщают, что стычка произошла в тот момент, когда участники акции попытались пройти на сцену, которую подготовили к митингу. Люди отобрали у полицейских часть ограждения.

Протесты в Грузии: что известно

Как сообщал УНИАН, прошлой весной Тбилиси уже охватывали протесты из-за принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в первом слушании. Против него выступила президент Грузии, оппозиционеры, а также Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз.

В апреле обсуждения законопроекта возобновились. В связи с этим люди вышли на новые протесты, а на одном из парламентских комитетов депутаты устроили драку.

17 апреля грузинский парламент утвердил законопроект в первом чтении. Его поддержали 83 депутата, оппозиция голосование бойкотировала.

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