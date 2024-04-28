Он не исключает, что пехота оккупантов воюет под каким-то допингом.

Главный сержант роты Игорь Игнатенко рассказал о странном поведении российских военных на фронте, в частности, когда прямо рядом с ними взрываются снаряды.

В интервью Наталье Островской он не исключил, что оккупанты что-то принимают на фронте - это объясняет их нестандартное поведение. Военный рассказал:

"Я не один раз замечал, и не только я, а многие военные об этом говорили, я не знаю, подтвержденный это факт или нет, что якобы россияне, военные что-то принимают. Потому что не один раз видели достаточно нестандартное поведение".

Игнатенко привел пример, когда в начале полномасштабного вторжения России произошло попадание в российскую БМП. "Она горит уже, открываются двери сзади, вылезает россиянин и просто как на полигоне по книжке: сгруппировался и покатился с горки. Ни паники, ничего", - рассказал военный.

Кроме того, по его словам, есть много случаев, когда рядом с российскими оккупантами артиллерия или снаряды разрываются, а они как шли, так и идут. "Как вот зомби", - добавил Игнатенко.

Также некоторые похожие случаи были в Херсонской области. "Рубит дрова, в 50 метрах возле него упал танковый снаряд, 125 миллиметров. Он посмотрел и дальше рубит дрова", - рассказал военный.

На вопрос о том, что у россиян якобы появились какие-то специалисты по моральной поддержке, которые настраивают их идти в бой и рассказывают, что "деды воевали и вы должны воевать", Игнатенко подчеркнул, что он не знает, как можно так настроить человека, чтобы он "шел тупо как зомби".

Военный РФ отравился наркотиками в Донецкой области

В январе ASTRA сообщала, что российский военнослужащий отравился наркотическими веществами на временно оккупированной территории Донецкой области. Инцидент произошел в городе Чистяково (ранее - Торез) в Горловском районе, который находится в оккупации с лета 2014 года.

Отравился 23-летний оккупант по имени Ильяс Г. из в/ч 6962. Его доставили в анестезиологическое отделение центральной городской больницы. По данным ASTRA, диагноз младшего сержанта был таким: отравление неизвестным наркотическим веществом.

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