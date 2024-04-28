По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам, ожидать быстрого завершения войны в Украине не стоит.

Война в Украине продлится до завершения выборов в Соединенных Штатах Америки. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель, сообщает breakingthenews.net.

По словам дипломата, он не ожидает быстрого завершения конфликта в Украине, поскольку правитель России Владимир Путин может отложить любое решение "по крайней мере до президентских выборов в Соединенных Штатах этой осенью".

"Тем временем нам нужно поддержать народ Украины. Мы обязались поддерживать Украину, когда началась война, мы должны продолжать поддерживать Украину, пока украинцы не смогут сопротивляться и пока Путин не решит остановить эту войну", - подчеркнул Боррель.

Выборы президента США-2024 - последние новости

Президент США Джо Байден заявил, что планирует провести дебаты с экс-главой Белого дома, его нынешним конкурентом Дональдом Трампом. Ранее Байден не соглашался на участие в дебатах с Трампом, заявляя, что это будет зависеть от поведения бывшего президента.

Также УНИАН сообщал, что Байден увеличивает отрыв от Трампа в последнем опросе. За действующего президента готовы проголосовать 41% респондентов. Таким образом, Байден на 4% опередил бывшего американского лидера.

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