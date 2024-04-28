Линас Линкявичюс намекнул, что ВСУ могут уничтожить сооружение.

Бывший министр иностранных дел Литвы, ныне посол этой страны в Швеции Линас Линкявичюс иронично высказался по поводу так называемого Крымского моста. В соцсети Х дипломат намекнул, что Вооруженные силы Украины могут вскоре уничтожить незаконно построенное сооружение.

"Если кто-то еще не успел сфотографироваться на Керченском мосту, то еще есть время", - написал Линкявичюс.

Реакция Кремля не заставила себя ждать. Так, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сейчас "раболепные прибалтийские американские болонки... бешено лают, но будут жалобно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют обо всех подобных ошибках".

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Крымский мост - последние новости

Недавно руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост остается нашей целью. По его словам, мост усиленно охраняют и защищают, "но все над этим работают".

Также УНИАН сообщал, что аналитик дал "рецепт" уничтожения Крымского моста. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что кроме преодоления систем ПВО и оборонительных рубежей РФ, проблемой является капитальный характер конструкции сооружения, ведь он проектировался так, чтобы мог выдерживать сейсмические колебания.

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