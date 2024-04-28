Удар в газовую спину РФ: Турция готовит многомиллиардную сделку с компанией из США

Анкара хочет создать "новый портфель поставок", чтобы исключить зависимость от одного источника.

Турция ведет переговоры с американской энергетической компанией ExxonMobil для заключения многомиллиардной сделки по покупке сжиженного природного газа. Анкара стремится ограничить свою зависимость от российских энергоносителей.

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в интервью Financial Times заявил, что переговоры проходят на фоне улучшения отношений между Турцией и США после того, как Анкара сняла вето на вступление Швеции в НАТО, а Вашингтон разрешил продать Турции истребители F-16. Кроме того, Турция стремится позиционировать себя как региональный энергетический центр.

По его словам, Анкара получит до 2,5 млн тонн СПГ в год в рамках соглашения с Exxon. Он заявил, что коммерческие условия сделки все еще обсуждаются, но, согласно оценкам агентства Argus, 2,5 млн тонн СПГ, отправленных в Турцию, в настоящее время будут стоить около 1,1 миллиарда долларов.

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Согласно расчетам FT, обсуждаемых 2,5 млн тонн СПГ будет достаточно, чтобы покрыть примерно 7% потребления природного газа в Турции в прошлом году. Тогда Турция импортировала 5 млн тонн СПГ из США на "спотовом" рынке.

Отмечается, что у компании Exxon амбициозные планы по расширению своего портфеля СПГ до 40 млн тонн в год к 2030 году, что примерно вдвое больше, чем в 2020 году.

В Exxon заявили, что провели первоначальные переговоры с правительством Турции относительно потенциальных возможностей СПГ.

Россия, безусловно, является крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию, на долю которого в прошлом году пришлось более 40% ее потребления, которое в основном поступало по трубопроводам. В настоящее время Анкара имеет долгосрочные соглашения о поставках СПГ с Алжиром и Оманом.

Москва также является крупнейшим поставщиком нефти в Турцию и будет владеть и управлять первой в стране атомной электростанцией, строящейся в настоящее время на побережье Средиземного моря. По словам Байрактара, Россия, наряду с Южной Кореей, имеет "серьезный интерес" к аналогичному ядерному проекту на Черном море.

"Для надежности поставок нам нужно откуда-то брать газ. Это может быть Россия, это может быть Азербайджан, это может быть Иран или другие варианты", — отметил турецкий министр энергетики.

Байрактар добавил, что Турция предприняла усилия по расширению своей инфраструктуры приема и хранения СПГ. Около 30% турецкого импорта природного газа в прошлом году составило СПГ по сравнению с 15% в 2014 году.

Турция также проводит собственную разведку и добычу, включая крупный газовый объект в Черном море и бурение нефти на юго-востоке страны. По словам Байрактара, в этом году страна также может начать разведку нефти в Черном море.

Санкции против сжиженного газа России - последение новости

Издание Politico писало, что Европейская комиссия рассматривает возможность введения ограничений против российского сжиженного природного газа. Таким образом это станет первым шагом, на который Брюссель может решиться в отношении газового сектора Москвы.

Дипломаты отмечают, что новые санкции могут касаться трех российских проектов этих газовых секторов РФ, а также реэкспорта российского сжиженного природного газа из портов ЕС.

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