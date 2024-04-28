В Украине эту информацию пока не подтверждали.

Telegram заблокировал официальный чат-бот легиона "Свобода России". Также военные заявили о блокировке ряда украинских чат-ботов.

"Под раздачу попал не только наш бот, но и ряд других официальных чат-ботов вооруженных подразделений и госструктур Украины. Ваша информация в безопасности и не попадет в руки силовиков: чат-бот является только информационной страницей и не сохраняет ваши данные", - говорится в заявлении легиона.

Они призвали людей, которые пытаются связаться с ними, пользоваться только официальными каналами, напомнив, что российские спецслужбы массово создают боты-клоны.

Видео дня

Блокировка ботов в Telegram: что известно

Сегодня вечером в сети появились сообщения о том, что Telegram заблокировал украинские чат-боты, которые собирали данные о расположении войск и объектов российских оккупантов.

Сообщалось, что были заблокированы бот "Єворог", запущенный Министерством цифровой трансформации в 2022 году, а также бот Службы безопасности Украины. Стоит отметить, что в украинских службах и министерствах не подтверждали и не комментировали эту информацию.

Как известно, в последнее время в Украине неоднократно поднимался вопрос о возможности блокировки мессенджера.

Вас также могут заинтересовать новости: