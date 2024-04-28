Украинский воин сказал, могут ли "Леопарды" изменить ход войны в Украине.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и украинские воины указали на главные "фишки" немецких танков Leopard ("Леопард"). Главный сержант одной из рот защитников Украины Игорь Игнатенко, говоря о работе на этих танках, отмечает, что нет такого оружия, которое может изменить ход войны.

Об этом он сказал в интервью Наталье Островской, отвечая на вопрос о работе на танках Leopard, и что они якобы могут изменить ход войны. "Нет такого оружия, которое может изменить ход войны. Потому что законы физики - это, пожалуй, единственные законы, которые работают: на каждое действие есть равносильное противодействие. То есть на "Леопард" есть противодействие, на "Челенджеры", на "Абрамсы" - на все есть противодействие. Это просто хорошее средство поражения, как огневое средство, скажем так. А какого-то там сверхъестественного эффекта оно не имело. Что там все ожидали, что сейчас на поле выйдут "Леопарды", "Брэдли", и все - до Крыма за три дня дойдем", - сказал Игнатенко.

Он рассказал об обучении в Германии для работы на этих танках. По словам военного, обучение длилось пять недель: сначала была теория, а потом - работа на танках, на полигоне. "Они (немцы, - УНИАН) и так сократили намного свои учения, потому что у них обучение идет минимум год - обычного контрактника на танкиста. У нас это было за пять недель. Но нам это было слишком много. Нам бы и двух, наверное, хватило: просто показать, как оно все включается, особенности и так далее; постреляли-постреляли и домой. Потому что уже на третью неделю очень хотелось домой", - отметил Игнатенко.

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В свою очередь, механик-водитель Сергей Зверев, отвечая на вопрос, в чем разница между "Леопардом" и Т-64, на котором он работал, объяснил, что разница в "ходовых качествах". "Он быстрее, он более маневренный, он крепче, комфортнее, так сказать", - сказал он.

Военный добавил, что сложностей с освоением "Леопарда" у него почти не возникло. "На третий день мы уже сели на симуляторы, а на четвертый день мы уже ездили на учебных танках. Нас как механов учили 10 дней, курс обучения", - рассказал Зверев.

Игнатенко также отметил, что "Леопард" очень "ремонтоспособный". "По сравнению с нашими Тшками. Например, у той же 64-ки или у 72-ки замена двигателя, когда все есть... Это, в среднем, шесть часов. В "Леопарде" - это 15-20 минут", - сказал он.

Кроме того, Зверев отметил, что россияне "понимают, что "Леопард", с 5-6 километров". "И дальше они уже не подходят. Это уже доказано практикой", - добавил военный.

Продолжается российско-украинская война - новости, которые стоит знать сейчас

Ранее в ISW отметили, что если украинские войска будут хорошо обеспечены западным вооружением, то смогут не допустить существенного оперативного продвижения российских оккупантов во время их запланированной летней наступательной операции.

Впрочем, армия страны-агрессора может создать существенную угрозу, использовав отдельные преимущества и адаптацию. Отмечается, что во время предыдущих широкомасштабных наступательных операций Вооруженные силы Украины не позволяли оккупантам достичь даже тактических успехов. Аналитики считают маловероятным, что Россия проведет этим летом наступательную операцию, которая была бы значительно масштабнее и интенсивнее, чем предыдущие.

Западные СМИ писали, что украинская сторона потеряла на фронте несколько американских танков "Абрамс", и поэтому решила пока отвести их с передовой. Издание Telegraph уже дало "рецепт" спасения танков "на передке".

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