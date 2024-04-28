События разворачивались в российском Оренбурге.

Сегодня в российском Оренбурге неизвестные лица сожгли дотла магистральный тепловоз марки "2ТЭ10М". В Главном управлении разведки МО Украины отреагировали на происшествие.

Ведомство напомнило, что два дня назад во Владикавказе ночной огонь также уничтожил тепловоз "ЧМЭ-3". В ГУР показали уникальный ролик о пожаре, который загорелся 28 апреля:

"ГУР МО Украины констатирует - ликвидация подвижного состава на российской железной дороге уменьшает возможности военной логистики государства-агрессора", - добавили там.

Цель Украины - уничтожить логистику россиян

Сейчас Украине важно заблокировать возможность России пополнять свой фронтовой ресурс с тыла - для этого она должна уничтожить ее логистику. Об этом еще в прошлом году вспоминал сопредседатель Общественной Инициативы "Правое Дело" Дмитрий Снегирев. Он говорил, что важно наносить системные удары по железнодорожным узлам и мостам.

В частности, логистическое обеспечение оккупационной армии следует оборвать не только в Крыму, но и по Запорожской и Херсонской областей, акцентировал он.

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