СМИ пишут, что 122-мм гаубицы "Гвоздика" и 152-мм гаубицы "Акация" теперь доставляются в Украину через Балтийское море.

Частная фирма Tanks-a-lot, базирующаяся в Великобритании, воспользовалась возможностью приобрести старые советские гаубицы, которые когда-то служили частью арсенала бывшего диктатора Ирака Саддама Хусейна. Как пишет сайт bneIntelliNews, ссылаясь на сообщения австрийских и латвийских источников, это оружие теперь доставляется в Украину через Балтийское море.

Отмечается, что в сети появились фотографии, показывающие 122-мм гаубицы "Гвоздика" и 152-мм гаубицы "Акация", и их пустынный камуфляж явно выдает их происхождение. bneIntelliNews отмечает, что хотя существует некоторая неопределенность в отношении деталей транзита, в частности, как оружие оказалось в Латвии, и его точное происхождение остается неясным, однако одно совершенно ясно: их конечный пункт назначения – Украина.

Издание отмечает, что эти пушки сыграли выдающуюся роль во время ирано-иракской войны в 1980-х годах. После падения режима Саддама пушки попали в руки коалиционных сил США и Великобритании. Оружие предполагалось обезвредить и уничтожить, но эффективного решения не было найдено. Вместо этого они вернулись в Европу.

Видео дня

"Теперь, в запутанной истории реинкарнации, эти гаубицы "Гвоздика" и "Акация" везут на Украину, чтобы продолжить борьбу с самим производителем оружия", - пишет bneIntelliNews.

Как уточняет BulgarianMilitary, в 1970-х и 1980-х годах Ирак собрал значительную коллекцию этих гаубиц в рамках своего проекта военной экспансии. Согласно некоторым источникам, количество этой техники может составлять несколько сотен.

BulgarianMilitary пишет, что, хотя нет ясности относительно того, есть ли у Ирака боеприпасы для запасов советских гаубиц Саддама Хусейна, эту возможность нельзя полностью исключать. Если Украине понадобятся такие боеприпасы, она, скорее всего, воспользуется помощью своих союзников.

Однако, как отмечает издание, основная часть 122-мм боеприпасов для "Гвоздики" находится в Сирии и Вьетнаме, но загвоздка в том, что ни одна из этих стран не проявила готовности поставлять оружие Украине. 152-мм боеприпасы "Акации" демонстрируют аналогичную историю: большинство единиц находятся в России и Украине, за которыми следует Беларусь.

Снаряды для Украины - детали

Украина на поле боя использует смесь 155-мм и 105-мм снарядов НАТО, а также 152-мм и 122-мм снаряды советской разработки. При этом, как писало WSJ, дефицит боеприпасов у украинских Вооруженных сил настолько острый, что поиск остатков российских снарядов на болотах и минных полях становится важным источником снабжения боеприпасов для некоторых подразделений.

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