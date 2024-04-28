Аппарат отлично подойдет как для смартфонов и планшетов, так и мощных ноутбуков, которые потребляют значительное количество энергии.

Компания Realme представила новое дополнение к своей линейке зарядных устройств – универсальный адаптер мощностью 240 Вт. Модель Realme SUPERVOOC 240W имеет компактные габариты, но оснащена множеством функций и работает с широким спектром устройств, сообщает Gizmochina.

Зарядка относительно небольшая – адаптер имеет классический белый дизайн, вилку и один разъем USB-C, а весит чуть больше 170 грамм. Ключевой особенностью данного зарядного устройства является использование нитрид галлия, который эффективно выдерживает высокое напряжение без перегрева.

Аппарат поддерживает протоколы зарядки SUPERVOOC, QC 3.0, PD 3.0 (до 65 Вт). Он способен зарядить любой современный девайс, будь то смартфон, планшет, наушники или даже топовый MacBook Pro. К примеру, аккумулятор емкостью 4500 мАч удастся зарядить всего за девять минут, а для половины батареи хватит трех с половиной минут.

Видео дня

Новое зарядное устройство realme уже можно купить в Китае за 299 юаней или 1670 грн. Появится ли девайс на глобальном рынке пока неизвестно, впрочем, появление его на площадке AliExpress это только вопрос времени.

Как сообщал УНИАН, смартфоны с выходом Android 15 должны получить функции зарядки по NFC. Благодаря ей получится подзарядить смарт-метки, наушники или другие аксессуары через NFC-соединение своего телефона, то есть докупать дополнительный девайс не потребуется.

А специалисты составили топ-15 самых выносливых смартфонов – они живут от зарядки дольше всех. Среди них чаще всего встречаются устройства от Asus, OnePlus и Samsung.

Вас также могут заинтересовать новости: