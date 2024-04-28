Николай Колесник отметил, что незначительное поднятие тарифа, которое произошло в 2023 году, добавило системе 3 ГВт.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник высказался о возможном повышении тарифов на свет для населения. Он отметил, что в 2023 году такое решение позволило сбалансировать энергосистему и провести ремонты.

"Хочется отметить, что незначительное поднятие тарифа, которое произошло в 2023 году, добавило системе 3 ГВт, которые дали возможность безопасно и стало пройти отопительный сезон", - рассказал чиновник в эфире телемарафона.

По его словам, это стало возможным не только благодаря экономии электроэнергии из-за роста стоимости.

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"Прежде всего была возможность сбалансировать экономически субъектов рынка электрической энергии, за счет чего у них была финансовая способность осуществить мероприятия по восстановлению, подготовке к отопительному сезону, провести должным образом ремонтную кампанию, в частности ремонт поврежденного оборудования от предыдущих обстрелов. Таким образом количество оборудования, которое было готово к отопительному сезону, было дополнительно 3 ГВт, которые позволяли сбалансировать систему между спросом и предложением", - подытожил Колесник.

Тарифы на свет в Украине - ждать ли повышения

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил, что тарифы на электроэнергию в Украине могут повысить, поскольку из-за атак Российской Федерации по украинским объектам генерации и распределения ряд критических энергообъектов нуждаются в ремонте.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко предположил, что тариф на свет в Украине может вырасти до 3,5 грн. Сейчас он составляет 2,64 грн./кВт.

В свою оченредь министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина нуждается в усовершенствованной ПВО, чтобы защитить свои энергетические активы от ракетных атак РФ и избежать отключений электроэнергии этим летом.

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