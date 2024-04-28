В таком случае лучше выбирать лестницу, чтобы оставаться в хорошей физической форме.

Новое исследование показало, что пользование лифтом никак не влияет на долголетие человека. Однако ученые выяснили, что лучше выбирать лестницу, ведь благодаря ходьбе это значительно продлит вам жизнь. Об этом пишет StudyFinds.

По словам исследователей, если каждый день ходить по лестнице, то это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти, даже если вы уже имели проблемы с сердцем в анамнезе.

"Если у вас есть выбор: подняться по лестнице или лифтом, выбирайте лестницу, поскольку это поможет вашему сердцу. Даже короткие вспышки физической активности положительно влияют на здоровье, и короткие подъемы по лестнице должны стать достижимой целью, которую можно интегрировать в повседневный распорядок дня", - отметила автор исследования, доктор Софи Пэддок.

Несмотря на то, что сердечно-сосудистые заболевания до сих пор остаются основной причиной смертности в США, ученые уверяют, что регулярные физические упражнения могут помочь их предотвратить. Новое исследование, которое было представлено на ESC Preventive Cardiology 2024, показывает, что каждый четвертый взрослый в мире не соответствует рекомендованному уровню физической активности.

В то же время в Центре контроля и профилактики заболеваний США отмечают, что взрослые должны выполнять физические упражнения умеренной интенсивности около 150 минут в неделю, то есть примерно 30 минут быстрой ходьбы в день в течение 5 дней.

Доктор Пэддок подчеркнула, что подъем по лестнице является легкой и широко доступной формой упражнений, которые люди могут выполнять где угодно - от своего дома до городского парка.

Поэтому новое исследование решило рассмотреть влияние подъема по лестнице на продолжительность жизни и здоровье сердца. Команде ученых удалось собрать 9 предыдущих исследований о подъеме по лестнице, в которых приняло участие более 480 тысяч человек.

"В этих исследованиях изучался широкий спектр обстоятельств и не проводилась дискриминация по количеству пролетов лестницы, которые преодолели участники, или по скорости, с которой люди поднимались по этой лестнице. В этих девяти исследованиях участвовали как здоровые люди, так и те, кто имел заболевания периферических артерий или сердечные приступы в анамнезе. Возраст участников колебался от 35 до 84 лет", - отметили в материале.

В целом новое исследование показало, что подъем по лестнице связан с 24% снижением риска смерти по любой причине. Также участники имели на 39% ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, подъем по лестнице помог этим участникам избавиться от некоторых основных осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых сердечный приступ, сердечная недостаточность и инсульт.

"Основываясь на этих результатах, мы поощряем людей включать подъем по лестнице в свою повседневную жизнь. Наше исследование показало, что чем больше подъемов по лестнице, тем больше польза - но это требует подтверждения. Поэтому, на работе, дома или где-либо - поднимайтесь по лестнице", - подытожила доктор Паддок.

Польза ходьбы для человека

Ранее исследователи выяснили, сколько надо ходить, чтобы быть здоровым. По данным ученых, минимум 5000 шагов могут быть полезными для физической формы человека, однако 8000 шагов могут снизить риск хронических заболеваний.

В свою очередь тренер рассказала о правильной технике ходьбы для похудения. Дениз Миклас порекомендовала добавлять 30-60-секундные интервалы более быстрой ходьбы каждые 3-5 минут, а затем 30-секундную прогулку для восстановления. Благодаря этому вы сможете худеть на полкилограмма в неделю.

"Интервальная тренировка продолжит сжигать больше калорий после тренировки из-за физиологического эффекта, называемого избыточным потреблением кислорода после тренировки или EPOC", - отметила Миклас.

Вас также могут заинтересовать новости: