Сегодня Скичко отмечает свое 33-летие.

Жена украинского ведущего и экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко - бизнесвумен Елизавета Юрушева - нежно поздравила мужа с праздником. Сегодня мужчина отмечает свой день рождения.

Александру Скичко исполнилось 33 года. Возлюбленная экс-главы ОГА по случаю праздника опубликовала трогательное сообщение. В нем Юрушева выразила свою благодарность мужу за жизнь с ним и его характер. Также бизнесвумен показала несколько совместных фото с любимым.

"Сказать, что я люблю тебя - это ничего не сказать! Ты мой герой во всех смыслах, и я себя без тебя рядом просто не представляю, мы - одно целое. Я благодарю тебя за то, что ты есть, и за возможность каждый день чувствовать любовь такой силы! Я понимаю, что вообще-то на день рождения принято что-то желать, но я могу тебя только благодарить. Ты - мужчина моей мечты! Иногда мне даже нравится с тобой поссориться, чтобы увидеть тот твой взгляд непонимания, что вообще происходит. Дорогой мой, сегодня твой день и я искренне хочу, чтобы ты всегда оставался таким, какой ты есть. Спасибо тебе за возможность создать семью о которой я мечтала! Люблю тебя безгранично", - написала Елизавета.

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В свой день рождения Скичко также распространил сообщение в Instagram. Он описал, как изменился за эти годы, а также поделился, что ценит сейчас больше всего.

"33-й год научил дорожить тем, что есть, двигаться вперед, несмотря ни на что, и ценить больше всего тех, кто рядом! Последние два года изменили все. Цели, желания, ценности, профессию, стиль жизни - все! А главное, с уверенностью могу сказать, что я это осознал и принял. Завтра не будет, как вчера, но оно точно будет лучше. Главное верить и делать все, чтобы оно таким было! От нас не зависят обстоятельства извне, но наши желания и осознание своей миссии - это точно в наших силах! Миссия у каждого своя! Нужно работать над собой и идти вперед! Спасибо моей семье! Моей любимой жене и детям за вдохновение каждый день! Спасибо родным и близким за веру! Вместе мы все сможем! И главное спасибо всем защитникам, которые дают возможность Украине жить! Слава Героям!" - указал Скичко.

К слову, Александр Скичко и Елизавета Юрушева в браке уже 7 лет. Супруги воспитывают двух дочерей.

Напомним, ранее дочь Александра Скичко травмировала голову.

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