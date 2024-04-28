Премьер-министр отметил, что именно этой части "бюджетного пазла" не хватало.

Благодаря новому пакету помощи от США правительству Украины хватит средств на социальные выплаты. В частности, речь идет о пенсиях и субсидиях.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в новом пакете финансирования от США предусмотрено 7,5 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи. При этом он указал, что этой части "бюджетного пазла" не хватало, чтобы закрыть дефицит бюджета до конца 2024 года.

"Фактически мы точно уверены, что в этом году и в следующем году мы профинансируем все социальные платежи, все пенсии, все субсидии. То есть все, что государство должно выполнить, мы будем выполнять своевременно и в полном объеме", – указал политик.

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Помощь США для Украины - последние новости

20 апреля Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине на обющую сумму в 60,84 миллиарда долларов.

Деньги распределят следующим образом:

23,2 миллиарда на закупку для армии США оборонных товаров взамен тому, що отдали ВСУ, и на оплату оборонных услуг, предоставленных Украине;

23,2 миллиарда на закупку оружия для Украины;

11,3 миллиарда на текущие военные операции США в регионе;

13,8 миллиардов на закупку передовых систем вооружений, оборонных изделий и оборонных услуг;

26 миллионов на финансирование системы надзора и контроля за помощью и оборудованием, предоставляемых Украине.

7,85 миллиардов - прямая финансовую помощь госбюджету Украины.

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