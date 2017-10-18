Смертельное ДТП в Харькове: за рулем Lexus была дочь бизнесмена - СМИ

Стало известно имя харьковчанки, находившейся за рулем Lexus RX 350, под колесами которого погибли пять человек. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена Зайцева. Эту информацию NewsRoom подтвердили несколько источников.

Как сообщили изданию в патрульной полиции, Зайцева на месте прошла освидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя или наркотиков в крови. По словам очевидцев, сразу после аварии к девушке приехала "группа поддержки" на двух внедорожниках с луганскими номерами.

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Как стало известно NewsRoom, Алена Зайцева - приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева, президента ООО "Группа - Тайфун". В данный момент он является председателем правления и генеральным директором ЧАО "ПТП "Укрэнергочермет", которое работает на рынке энерготехнологий. В 2012 году Зайцев удостоился государственной премии в области науки и техники.

Источники NewsRoom в правоохранительных органах сообщили, что, несмотря на огромный резонанс, делать выводы о том, кто именно стал виновником трагедии пока еще рано: результаты освидетельствования водителя Volkswagen Touareg могут кардинально изменить картину.

Как сообщал УНИАН, в центре Харькова в среду вечером произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек, еще 6 были травмированы. Столкнулись две иномарки - Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После столкновения внедорожник вылетел с проезжей части и врезался толпу людей.

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Позже стало известно, что количество погибших в результате ДТП в центре Харькова увеличилось до шести человек, среди них была 15-летняя девушка.

Правоохранителями были установлены личности трех погибших: Александр Евтеев (27 лет), Нина Кобисева (28 лет), Елена Умаева. В больницы доставлены: Берченко Елена, Юрий Неудачин, Оксана Нестеренко. Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больницы. Врачи ночью оперировали троих пострадавших, среди которых была беременная женщина. Состояние двух человек остается крайне тяжелым.