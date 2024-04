Семь лет обновлений сейчас можно найти только в парочке флагманских моделях.

В ближайшие недели Google должна анонсировать бюджетный Pixel 8a. В сеть выложили промо-материалы, которые в очередной раз подтверждают дизайн смартфона, раскрывают его фишки и характеристики.

На рекламных изображениях говорится, что Pixel 8A будет поставляться с семилетним обновлением безопасности. Таким образом, до 2031 года на устройство будут приходить патчи безопасности. Это очень здорово, учитывая, что 7 лет обновлений сейчас можно найти только в парочке флагманских моделях, пишет The Verge.

Кроме того, промо-материалы подтверждают, что Pixel 8A будет оснащен тем же чипсетом G3 Tensor, что и Pixel 8 и 8 Pro. Также упоминается поддержка быстрой зарядки и батареи, которой должно хватать на весь день. Корпус получит защиту от воды/пыли по стандарту IP67.

Также говорится, что Pixel 8a получи целій ряд ИИ-функций, которые Google уже внедрил в свою флагманскую линейку Pixel, включая Best Take, Audio Magic Eraser, Night Sight, Circle to Search и не только. Пользователи также получат доступ к VPN от Google.

Предыдущие утечки по Pixel 8a упоминали дисплей с частотой 120 Гц, батарею 4500 мАч, поддержку режима DisplayPort, а кроме стартовой версии на 128 ГБ также ожидается модификация с 256 Гбайт памяти. По слухам, новый Pixel 8a будет стоить дороже предшественника.

Этой осенью Google обновит свою флагманскую серию. Есть информация, что в этом году компания выпустит сразу 3 модели Pixel 9, включая компактный Пиксель с телеобъективом и другими фишками флагмана.

Как сообщал УНИАН, Google намерена ввести платный поиск с ИИ-функциями. Как это будет работать, пока неясно, но, вероятно, это будет аналог Microsoft Bing, который оснащен чат-ботом ChatGPT и выдает ответы на естественном языке. Традиционный бесплатный поиск при этом останется доступным для всех пользователей.

