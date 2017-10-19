Девушка-водитель, которая въехала в толпу в Харькове, несколько раз нарушала ПДД до аварии - журналист

Харьковчанка Елена Зайцева, которая въехала в толпу в центре города, несколько раз нарушала ПДД до аварии. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"20-летняя Елена Зайцева три часа назад в Харькове превысила скорость на своем "Лексусе" в самом центре города - столкновение с другой машиной, потеря управления, "Лексус" вылетела на тротуар, где было много людей... По данным полиции, она убила шесть человек на месте, еще пять человек находится в реанимации, за их жизнь борются врачи. Елена Зайцева имеет три зафиксированных нарушения правил дорожного движения с момента получения прав - то есть за два года", - написал он.

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По данным "Цензор.НЕТ", Зайцева задержана на трое суток.

Как сообщал УНИАН, в центре Харькова в среду вечером произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 6 человек. Столкнулись две иномарки - Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После столкновения Lexus вылетел с проезжей части и врезался толпу людей.

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Правоохранителями были установлены личности трех погибших: Александр Евтеев (27 лет), Нина Кобисева (28 лет), Елена Умаева. В больницы доставлены: Берченко Елена, Юрий Неудачин, Оксана Нестеренко. Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больницы. Врачи ночью оперировали троих пострадавших, среди которых была беременная женщина. Состояние двух человек остается крайне тяжелым.