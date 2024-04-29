Борьба за его место может перерасти в вооруженную схватку.

Если информация о смертельной болезни Рамзана Кадырова правдива, то для Путина стабильность Чечни может оказаться под серьезной угрозой.

Как говорится в статье The Sunday Times, состояние Кадырова разоблачает более широкие проблемы путинской политической системы и последствия решений, которые он принял еще в 2000-х годах. Так, Чечня долгое время была занозой в глазу Москвы, которую удалось успокоить только путем жестких репрессий и подкупов новой чеченской элиты.

Хотя Кадыров и надеялся построить династию, его старшему сыну Ахмату всего 18 лет и он не может возглавить Чечню. Считается, что сейчас главным претендентом на его место является генерал-майор Апты Алаудинов, командир чеченских отрядов наемников "Ахмат", которые воюют против Украины.

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"Москва рассматривает его как человека, с которым можно вести бизнес, но есть и другие люди, приближенные к Кадырову, которые могут считать, что имеют на эту должность большие претензии. Например, двоюродный брат Кадырова Адам Делимханов с 2007 года является представителем Чечни в Думе, и имеет собственные вооруженные силы", - говорится в статье.

После войны стабильность в Чечне была куплена не только за счет огромных федеральных субсидий, но и благодаря балансу террора между конкурирующими вооруженными лагерями, которые присягнули на верность Кадырову, но не доверяли друг другу. Если попытки установить нового лидера приведут к расколу в элите, то это может перерасти в вооруженное противостояние.

Это создаст ужасную дилемму для Путина, поскольку ему придется развернуть российские силы в регионе. Если же сил Росгвардии окажется недостаточно, диктатор должен выбрать между двумя одинаково сложными вариантами: отвлечь армию на Чечню и потерять динамику в Украине, или оставить их в Украине, рискуя потерять Чечню и дестабилизировать Северный Кавказ.

Как бы Путин ни пытался создать культ личности, его система базируется на аренде лояльности элит путем предоставления им возможности для обогащения через коррупцию и хищения. "Однако сейчас наступили трудные времена, поэтому приходится принимать сложные решения, причем некоторые лидеры и регионы все еще хорошо кормятся, а другие фактически находятся на мизерном пайке", - говорится в статье.

Что известно о болезни Кадырова

Слухи о том, что лидер Чечни серьезно болеет, распространяли уже давно. В сети обращали внимание на изменения в его внешности и поведении. Осенью стало известно, что ему стало хуже, появилась информация, что Кадыров мог впасть в кому.

Впоследствии в сети опубликовали фото и видео автомобилей чеченской элиты на территории московской Центральной клинической больницы. У Кадырова объяснили это тем, что он посещал своего родственника.

Недавно "Новая газета Европа" опубликовала статью, в которой сообщается, что в 2019 году Кадырову диагностировали некроз поджелудочной железы.

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