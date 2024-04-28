Певица отметила, что для нее важно, чтобы любимый с уважением и пониманием относился к ее деятельности.

Известная украинская певица Маша Кондратенко раскрыла подробности своей личной жизни. Артистка призналась, что сейчас ее сердце занято.

Маша Кондратенко рассказала, что находится в отношениях. Однако певица не скрывает, что карьера у нее на первом месте. Исполнительница поделилась, что даже продюсеры ее просили не встречаться с мужчинами.

"Всегда мне все продюсеры, с которыми я сотрудничала, говорили: "Маша, ты не будешь ни с кем встречаться, тебе оно не надо". Это не прямо было, знаете, в рабстве, нет. То есть, это не было прописано, в любом случае на первом месте карьера", - отметила Кондратенко.

Маша подчеркнула, что для нее очень важно, чтобы бойфренд с пониманием относился к ее карьере и рабочим поездкам. По ее словам, эти моменты нужно согласовывать еще в начале отношений.

"Если бы парень мне сначала говорил: "Ты очень много времени уделяешь своей карьере, а как же я?". Если уже сначала у нас какие-то такие штуки начинаются, то дальше будет только хуже. Тебе надо выбирать партнера, который уважает твою деятельность", - отметила певица.

Однако личность своего возлюбленного звезда раскрывать не стала. Кондратенко говорит, что все отношения, которые она афишировала, потом быстро заканчивалась. Теперь она решила личное оставить только для себя:

Я просто помню, выставила фотографию и все: "Маша Кондратентко встречается с футболистом". Написали недавно статью: "Все песни Маши Кондратенко о футболисте, с которым она встречалась в 2019 году". Когда я что-то показывала у меня все отношения очень быстро заканчивались.

Напомним, ранее Маша Кондратенко удивила результатом похудения.

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