Французский тост - популярный вариант завтрака в ресторанах. Но смаковать таким утром можно с легкостью дома.

Французские тосты - одно из самых популярных блюд для завтраков, бранчей и поздних завтраков, которое можно заказать в ресторане или приготовить дома. Но чаще всего мы жарим хлеб неправильно, отмечает Parade.

Там объясняют, как самостоятельно дома приготовить пушистую стопку французских тостов, обжаренную до золотистой корочки и, по желанию, покрытую еще и чем-то сладким.

Какой хлеб лучше всего подходит для французских тостов? Издание советует выбирать хлеб чаллах, хлеб на закваске, хлеб бриош, техасский тост, французский хлеб, бутербродный хлеб.

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Ингредиенты для приготовления французских тостов:

Хлеб, который вы предпочитаете;

яйцо и яичные желтки;

ванильный экстракт;

молотая корица;

коричневый сахар;

молоко жирностью 1,5% (75 мл).

В качестве заменителя ванильному экстракту, можно взять: миндальный экстракт, мед или агаву, бурбон, ванильное миндальное молоко, ванильное мороженое, ванильный порошок или семена настоящих ванильных бобов, кленовый сироп.

Как приготовить домашние французские тосты

Нарежьте свежую буханку хлеба ломтиками толщиной 2,5 см; Выложите ломтики на решетку для выпекания, разложив их ровными рядами. Запекаем ломтики французских тостов в течение 12-16 минут, чтобы хлеб подрумянился. Далее готовим заварной крем. В небольшой миске смешайте яйцо, желтки, ванильный экстракт, корицу и коричневый сахар, молоко - взбейте до равномерной консистенции. Выливаем заварной крем в форму (как на пирог, чтобы было удобнее), окунаем ломтики тостов на 15-20 секунд с каждой стороны. Важно не передержать тост, чтобы он не раскрошился. Разогрейте сковородку, добавьте немного масла и обжарьте каждый ломтик хлеба по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки. Готовьте партиями, по 6 ломтиков на сковородку за раз, пока не приготовятся все тосты.

Подавайте тосты со сливочным маслом и кленовым сиропом или с другими вариантами топинга - все на ваш вкус.

Что приготовить на завтрак - вкусные идеи

Ранее мы предлагали несколько быстрых вариантов завтраков. Среди рецептов: яичница с беконом, омлет в чашке, бутерброд с паштетом из яиц и тому подобное. Последний позволит вкусно позавтракать, даже если дома нет света и газа. Как начать свое утро с подобными блюдами - читай в материале.

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