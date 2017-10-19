Смертельное ДТП в Харькове: СМИ назвали имя водителя второго автомобиля

Стало известно имя второго участника жуткого ДТП на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова - им оказался 59-летний мужчина, занимающийся розничной торговлей. Об этом сообщает издание NewsRoom со ссылкой на источники.

По данным украинского Минюста, находившийся за рулем Volkswagen Touareg Геннадий Дронов торгует продуктами питания и табачными изделиями, а также предоставляет в аренду недвижимое имущество. Ранее у мужчины был еще один бизнес, классифицированный как розничная торговля с лотков, однако в 2015 году он закрыл его.

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Как рассказали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, в дорожно-транспортном происшествии мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.

Как сообщал УНИАН, в центре Харькова в среду вечером произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек, еще 6 были травмированы. Столкнулись две иномарки - Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После столкновения Lexus вылетел с проезжей части и врезался толпу людей.

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Позже стало известно, что количество погибших в результате ДТП в центре Харькова увеличилось до шести человек, среди них была 15-летняя девушка.

Правоохранителями были установлены личности трех погибших: Александр Евтеев (27 лет), Нина Кобисева (28 лет), Елена Умаева. В больницы доставлены: Берченко Елена, Юрий Неудачин, Оксана Нестеренко. Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больницы. Врачи ночью оперировали троих пострадавших, среди которых была беременная женщина. Состояние двух человек остается крайне тяжелым.