Эту РЛС россияне начали поставлять в войска только в 2022 году.

Украинские разведчики обнаружили и нанесли огневое поражение по аппаратной связи и новейшей радиолокационной станции врага "Репейник".

Как сообщает Главное управление разведки, операцию 26 апреля провели бойцы группы "Гуси 9" совместно с подразделением активных действий ГУР МО Украины.

"Переносную РЛС "Репейник" россияне начали поставлять в войска только в 2022 году. Ее стоимость составляет около 10 миллионов рублей или 100 тысяч долларов", - сообщают разведчики.

Как отмечают в ГУР, станция служила оккупантам для обнаружения малых воздушных целей, в частности дронов, на расстоянии до 15 километров и на высоте до 5 километров.

Потери России в Украине - операции ГУР

26 апреля стало известно, что ГУР провело операцию по уничтожению российского транспортного вертолета Ка-32, который находился на территории международного аэропорта Остафьево (Новомосковский административный округ Москвы). Россияне использовали его для обеспечения логистических потребностей оккупационных войск и эвакуационных операций.

А 27 апреля украинские военные поразили новейшую радиолокационную станцию россиян "Подлет" за 5 миллионов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: