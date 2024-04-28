Военнообязанный полностью признал свою вину.

В Хмельницкой области судили мужчину, который уклонился от мобилизации, ведь был не в состоянии прийти в ТЦК из-за похмелья. Его сначала приговорили к трем годам тюрьмы, однако наказание было изменено на год испытательного срока. Об этом говорится в приговоре Красиловского районного суда.

По материалам дела, военнообязанный признал свою вину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины. Также он подробно рассказал, как это произошло. По его словам, перед явкой в ТЦК и СП он напился, из-за чего на следующий день чувствовал себя плохо. Поэтому он не явился по вызову и не сообщил об этом представителю ТЦК.

Также известно, что мужчина проходил военно-врачебную комиссию и расписывался за нее. Кроме того, военнообязанный раскаивается в совершенном преступлении и готов служить и защищать Украину.

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В свою очередь представитель ТЦК во время судебного заседания рассказал, что летом 2023 года раздавал боевые повестки гражданам. Обвиняемый тоже получил такую повестку, за получение которой он расписался лично. Также ему объяснили, какое наказание может ждать мужчину, если он не явится в ТЦК для получения боевой повестки.

В приговоре суда добавили, что мужчина получил боевую повестку, ведь ранее прошел врачебную комиссию, по результатам которой его признали годным. Обстоятельствами, которые уменьшают уровень наказания обвиняемого, признали искреннее раскаяние и признание своей вины.

Суд над уклонистами

Как писал УНИАН, в Винницкой области мужчина сбежал от ТЦК и отказался от мобилизации. За это нарушителя приговорили к 3 годам испытательного срока.

"Дважды его отправляли в воинскую часть, однако возвращали обратно по состоянию здоровья. В марте 2023 года он снова получил повестку на отправку в воинскую часть. Однако в этот день он не смог прибыть в Бершадский ТЦК, поскольку заболел", - говорится в приговоре суда.

Однако когда работник ТЦК приехал к нему домой, уклонист сбежал из дома.

Также в Волынской области разоблачили уклониста, который стал "опекуном", чтобы выехать за границу. За такое правонарушение суд назначил мужчине наказание в виде штрафа 136 тысяч гривен.

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