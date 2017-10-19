Полиция назвала имена части погибших в ДТП в Харькове

Полиция Харькова опубликовала список части погибших и пострадавших во время аварии в центре Харькова. Об этом сообщает пресс-служба Нацполіції в Харьковской области.

В частности, были установлены личности трех погибших: Александр Евтеев (27 лет), Нина Кобисева (28 лет), Елена Умаева. В больницы доставлены: Берченко Елена, Юрий Неудачин, Оксана Нестеренко.

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"Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больницы", - добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в центре Харькова в среду вечером произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек, еще 6 были травмированы. Столкнулись две иномарки - Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После столкновения внедорожник вылетел с проезжей части и врезался толпу людей.

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Позже стало известно, что количество погибших в результате ДТП в центре Харькова увеличилось до шести человек, среди них была 15-летняя девушка.

Правоохранителями были установлены личности трех погибших: Александр Евтеев (27 лет), Нина Кобисева (28 лет), Елена Умаева. В больницы доставлены: Берченко Елена, Юрий Неудачин, Оксана Нестеренко. Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больницы. Врачи ночью оперировали троих пострадавших, среди которых была беременная женщина. Состояние двух человек остается крайне тяжелым.