Киеву нужно найти способ мобилизовать больше молодых людей, полагает эксперт.

Полномасштабная война в Украине против россиян продолжается, и пока украинская сторона не получила пакет помощи, который необходим для контрнаступательных действий.

Аналитик London’s Royal United Services Institute (RUSI) Мэтью Сэвилл полагает, что в текущем году "нет реальных перспектив контрнаступления". Мнение эксперта опубликовала британская газета The Guardian. По прогнозу британского аналитика, следующий год будет трудным. "…вполне возможно, что Украине придется уступить еще больше территорий, прежде чем она стабилизируется", - заявил Сэвилл.

Эксперт также сказал, что украинским властям нужно найти способ мобилизовать больше молодежи, которых они "до сих пор пыталась защитить". "Средний возраст украинской армии - 43 года, …а это значит, что Украине придется мобилизовать больше молодых людей", - добавил аналитик.

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Западная помощь и мобилизация в Украине 2024 - последние новости

На фоне того, что США длительное время не предоставляли Украине необходимую военную помощь, россияне начали двигаться вперед на фронте. В нашей стране говорили и о нехватке снарядов, и о браке воинов в рядах Сил обороны.

Украинские власти уже одобрили новый закон о мобилизации, в котором предусмотрено усиление мобилизационных мероприятий. Кроме того, в Штатах приняли закон, в котором на помощь нашей стране предусмотрено выделение десятков миллиардов долларов. Сообщалось, что помощь США Украине уже скоро может оказаться на украинской территории.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) прогнозировали, что ситуация на фронте в Украине может ухудшаться, особенно, если захватчики усилят свои атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном возможностей до прибытия помощи от Штатов.

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