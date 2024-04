В топе больше всего драматических лент от Netflix.

Уже длительное время сериалы Netflix (американская компания "Нетфликс") для немалого количества людей являются неотъемлемой частью жизни, - их смотрят "запоями", например, с вечера и до раннего утра. В прошлом году компания порадовала поклонников выходом целого ряда лент разной тематики, поэтому, наверное, каждый сможет подобрать что-то для себя.

УНИАН собрал лучшие сериалы от Netflix 2023 года по рейтингу IMDb. В топе лидеров оказался украинский фильм, сюжет которого многим гражданам Украины может показаться очень близким. Среди лидеров больше всего драм и триллеров, а также есть одна комедия.

Лучшее из свежего на Netflix - сериалы топ-5

Первое место занял экшн Bloodhounds ("Бладхаунды"), его рейтинг IMDb 8.1 из 10.

Фильм предназначен для аудитории, возраст которой превышает 16 лет. В центре внимания молодые боксеры, которые решили объединиться с доброжелательным ростовщиком. Цель героев - расправиться с безжалостным ростовщиком, жертвами которого являются финансово отчаявшиеся люди.

На втором месте расположилась комедия Beef ("Ссора", 16+) - IMDb 8.0.

Сюжет разворачивается на основе инцидента на дороге, который возник между незнакомыми ранее нереализованным бизнесменом и невезучим подрядчиком. Именно этот случай разжег между незнакомцами вражду, которая подсветила их "черные" стороны.

Есть и сериалы "Нетфликс", которые поделили 3 место в топе.

На третьем месте драма Those Who Stayed ("Первые дни") - IMDb 7.9. В центре внимания жизни жителей Киева, которые остались в столице Украины после начала полномасштабного вторжения РФ в Украине. Авторы ленты отметили, что показали жизни обычных людей, которые оказались в страшных условиях, но сохранили человечность, веру в будущее и любовь к близким. Если вы любите смотреть сериалы с трогательным сюжетом - тогда эта лента для вас.

Также третье место занял хоррор The Fall of the House of Usher ("Падение дома Ашеров") - IMDb 7.9. Эту ленту рекомендуют смотреть людям, которым уже есть 18 лет. В центре внимания беспощадные братья и сестры, которые строят собственную семейную династию. Но династия начала рушиться - их наследники начали чередой умирать таинственным образом.

Последняя лента может прийтись по душе тем, кто любителям "пощекотать" свои нервы.

Еще некоторые сериалы 2023-го одновременно заняли 4 место.

На четвертом месте триллер The Night Agent ("Ночной агент", 16+) - IMDb 7.5. В центре внимания бдительный агент Федеральной службы безопасности США, который оказался вовлечен в смертоносный заговор с участием крота в резиденции американского президента. Вам может показаться, что есть сериалы онлайн похожие, однако эта лента может вас удивить.

Четвертое место также у драмы All the Light We Cannot See ("Весь невидимый нам свет", 16+) - IMDb 7.5. Лента создана на основании книги американского писателя Энтони Дорра, за которую он получил Пулитцеровскую премию. Сюжет выстраивается на случайной встрече в последние дни Второй мировой слепой девушки-француженки и немецкого солдата. Если вы любите фильмы о Второй мировой, тогда вам эта картина может понравиться.

Кроме того, некоторые сериалы "Нетфликс" 2023 года поделили 5 место.

На пятом месте драма Bodies ("Тела") - IMDb 7.3. На кону будущее Великобритании. Четырем детективам нужно раскрыть преступление, которое изменило ход истории.

Еще пятое место занял триллер Dear Child ("Милое дитя", 16+) - IMDb 7.3. Появилась загадочная женщина, которая смогла сбежать от жестокого похитителя. После этого следователь вернулся к делу об исчезновении, которое не было раскрыто еще 13 лет назад.

Посмотреть сериалы, топ которых мы составили, можно на официальном сайте компании.

Ранее УНИАН собрал главные сериалы мая 2024 года, среди них, в том числе оказались несколько премьер от Netflix - черная комедия "Бодкин" и драма "Настоящий мужчина".

Вас также могут заинтересовать новости: