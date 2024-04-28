Почему нельзя заряжать телефон всю ночь: эта безобидная привычка убивает ваш девайс

Казалось бы, что может быть проще, чем подключить телефон к зарядке перед сном и проснуться с полностью заряженным устройством? Но эта привычка может привести к серьезным последствиям для вашего девайса в долгосрочной перспективе.

Зарядка смартфона всю ночь кажется стандартной и безобидной привычкой для многих из нас. В конце концов, что может быть проще, чем подключить телефон к зарядке перед сном и проснуться с полностью заряженным устройством? Но эксперты говорят, что оставлять смарт на зарядку ночью – плохо. И вот почему.

Все дело в том, что ночью смартфон заряжается до 100%, но пока он находится у розетки, в девайсе активируются внутренние процессы. Если девайс при этом подключен к сети Wi-Fi, то он включит обновление системы, загрузит данные из приложений и совершит множество подобных операций.

Как результат, ваш смартфон за одну ночь многократно теряет и восстанавливает несколько процентов заряда. Этот цикл зарядки и разрядки, утверждают эксперты, негативно сказывается на литий-ионных аккумуляторах. Хотя в смартфонах обычно установлены контроллеры, прекращающие прием заряда, когда батарея достигает 100%, это не исключает возможных проблем.

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Опасения специалистов не беспочвенны. Компании-производители смартфонов в рекомендациях у себя сайте тоже указывают, что держать 100%-ный уровень зарядки постоянно – опасно. Лучше всего, чтобы гаджет всегда был слегка разряжен. В идеале – иметь от 50% до 80% заряда. В этом случае батарея проживет дольше всего.

Как правильно заряжать телефон ночью

В некоторых смартфонах уже есть функция, которая ограничивает поступление энергии на определенном уровне. К примеру, на iPhone она составляет 80%. Таким образом сама Apple рекомендует продлить срок службы аккумулятора и уменьшить его деградацию.

В свою очередь в Google Play можно найти полезное приложение AccuBattery. В нем можно вручную установить процент заряда, при котором утилита будет уведомлять о прекращении подзарядки и даже посмотреть как это влияет на состояние аккумулятора. Таким образом, если вы привыкли, либо нет другой возможности, кроме как оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, вы сохраните производительность своего гаджета на дольше.

Как альтернатива – используйте быструю зарядку. Если ваше устройство поддерживает быструю зарядку, подключите его к зарядному устройству непосредственно перед сном. Быстрая зарядка позволит довести заряд батареи до нужного уровня меньше, чем за час.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете заряжать свой телефон ночью эффективно и безопасно, минимизируя риск повреждения батареи и других проблем.

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