С начала полномасштабного вторжения россия почти 180 раз обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире "Громадського".

"Это уже была четвертая такая большая массированная атака после обстрелов 22, 29 марта и 11 апреля. Если считать с начала войны - почти 180 раз уже оккупанты обстреляли наши теплоэлектростанции", - сказал он.

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Сахарук добавил, что после последнего обстрела сейчас идет анализ последствий последнего обстрела, но уже понятно, что они серьезные.

Сейчас компания ищет оборудование в Европе и некоторые европейские страны откликнулись и они готовы помочь с оборудованием.

"Я не могу сказать, что кто-то там больше, меньше. Просто процессы в каждой стране свои, где-то быстрее это происходит, где-то дольше. Наверное, быстрее это в балтийских странах, немного медленнее - в других", - подчеркнул Сахарук.

Напомним, 27 апреля оккупанты в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. В результате последней атаки пострадали четыре ТЭС ДТЭК.